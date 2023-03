«On ne les laisse pas respirer» : Mbappé s'est lâché dans le vestiaire

La rédaction

Vendredi soir, l'équipe de France, emmenée par son nouveau capitaine Kylian Mbappé, disputait son premier match des éliminatoires pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas. En 20 minutes, les Bleus menaient déjà 3-0 pour un match gagné au final 4-0. Une véritable démonstration de force des vice-champions du monde, qui ont pu écouter le premier discours de leur capitaine à la mi-temps.

Quand le capitaine d'une équipe parle, tout le monde écoute ; d'autant plus lorsqu'il s'agit de Kylian Mbappé. Le crack de Bondy était certainement attendu au tournant par ses coéquipiers et le numéro 10 français n'a absolument pas craint de prendre la parole à la pause pour haranguer et motiver encore un peu plus son équipe. Un discours qui semble avoir porté ses fruits, puisque les Bleus ont géré d'une main de maître le match avec un clean sheet à la clé, pendant que Mbappé s'est offert un doublé dans les dernières minutes.

Le vestiaire attentif

Peu après avoir franchi le seuil de la porte du vestiaire du Stade de France, Kylian Mbappé a lâché ses premiers mots. Il est entré parmi les premiers dans le vestiaire, suivis de près par Kingsley Coman, Mike Maignan et Jules Koundé. Ce dernier regarde ensuite en direction de son capitaine et aucun autre bruit que celui des crampons et de la voix de Mbappé ne s'est fait entendre, preuve qu'il est écouté.

Dans le vestiaire à la mi-temps (3-0) de 🇫🇷🇳🇱... 🗣️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/tQZgnD1r8L — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 25, 2023

« On ne se relâche pas ! »