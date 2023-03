Zidane : Le PSG peut réaliser un coup en or

Arnaud De Kanel

Après quelques semaines de tension, Tottenham et Antonio Conte ont officiellement arrêté leur collaboration d'un commun accord. Une nouvelle qui va forcément arriver jusqu'aux oreilles du Qatar qui voit là un coach expérimenté disponible sur le marché mais également une alternative sérieuse à Zinedine Zidane qui reste difficile à convaincre.

Suite au match nul entre Southampton et Tottenham, Antonio Conte avait poussé un coup de gueule retentissant en conférence de presse et pas au goût de Daniel Levy, le président des Spurs . A bout, le coach italien n'avait épargné personne et cette sortie lui a coûté son poste. Un mal pour un bien sans doute pour Conte qui ne devrait pas rester longtemps sans rien faire et qui pourrait retrouver un club avec une toute autre mentalité. Antonio Conte veut gagner partout où il passe et son profil pourrait plaire au PSG qui peine à avancer dans le dossier Zinedine Zidane.

Tottenham vire Conte

Dimanche soir, Tottenham a publié un communiqué annonçant la fin de son histoire avec Antonio Conte. « Nous pouvons annoncer que l’entraîneur principal Antonio Conte a quitté le club d’un commun accord. Nous avons atteint la qualification pour la Ligue des Champions lors de la première saison d’Antonio au club. Nous remercions Antonio pour sa contribution et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir », lit-on dans le communiqué des Spurs . Une aubaine pour le PSG ?

Conte, un profil pas anodin

Le départ d'Antonio Conte relance complètement le feuilleton Zinédine Zidane au PSG. Comme révélé par le10sport, le coach italien est déjà en contact avec des clubs européens et si le PSG venait à se séparer de Christophe Galtier, le manager italien est une opportunité que le club de la capitale pourrait saisir. Conte sait insuffler à un groupe une mentalité combative et surtout la rage de vaincre. Partout où il est passé, il a gagné, sauf à Tottenham donc...