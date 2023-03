Sur le départ, il est prêt à tout pour Lionel Messi

Thomas Bourseau

Sous contrat au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison, Sergio Busquets serait déçu de la proposition du Barça et chercherait à suivre Lionel Messi la saison prochaine : en Major League Soccer.

Lionel Messi et le PSG discutent depuis quelque temps au sujet d’une éventuelle prolongation de son contrat qui expirera le 30 juin prochain comme le10sport.com vous l’affirmait le 18 février dernier. Néanmoins, l’horloge tourne et il semblerait que Messi ait des envies d’ailleurs et plus précisément du FC Barcelone.

En fin de contrat, Busquets surveille la situation de Messi

Légende vivante du club culé, Lionel Messi verrait d’un bon oeil un retour au Barça à en croire les informations communiquées par la Rac1 la semaine dernière. Contractuellement lié jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, Sergio Busquets serait déçu de la proposition salariale du Barça pour sa prolongation et suivrait avec attention la décision de Lionel Messi selon Mundo Deportivo.

Viré par le PSG, il fait une fleur a Zidane https://t.co/STXZKylae1 pic.twitter.com/1TuaNvaiUR — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Busquets attendrait le feu vert de Messi pour la MLS

En effet, le média catalan affirme que Sergio Busquets serait emballé par l’idée de vivre le rêve américain avec Lionel Messi en Major League Soccer et plus précisément à l’Inter Miami. Messi avait pour sa part expliqué en septembre 2020 vouloir un jour évoluer en MLS. Busquets n’attendrait que son feu vert.