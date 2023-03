Un Parisien a plombé un transfert de l’OM

La rédaction

Brillant avec Toulouse, Amine Adli était convoité par de nombreux clubs dont l’OM. Néanmoins, le milieu de terrain s’est finalement engagé avec le Bayer Leverkusen. Et pour devancer les Marseillais, le club allemand a reçu l’aide de Moussa Diaby, formé au PSG.

Auteur d'une très belle saison en Ligue 2 avec Toulouse, Amine Adli a rapidement tapé dans l'œil de plusieurs clubs européens dont l'OM. Mais durant l'été 2021, le milieu de terrain a finalement décidé de rejoindre le Bayer Leverkusen. Et il raconte qu'il a notamment été bien aidé par Moussa Diaby.

Diaby a convaincu Adli

« Avant même que je signe, il m’avait envoyé un message. Il m’a super bien accueilli, il m’a mis à l’aise, il m’a expliqué les choses, il m’a pris sous son aile. D’autant plus que c’est un joueur offensif qui performe en Bundesliga. Il a été super utile pour moi dans tout, je l’ai beaucoup observé. C’est un grand professionnel », lance-t-il dans une interview accordée à Foot Mercato avant de poursuivre.

«Moussa me pousse vers le haut»