Le calvaire de Pogba continue, une grande décision a été prise

Après une année 2022 catastrophique, 2023 ne se poursuit pas de la meilleure des façons pour Paul Pogba. Après un bref retour à la compétition, le milieu de terrain a une nouvelle fois rechuté à la Juventus, où il n’a joué que 35 petites minutes sur l’ensemble de la saison.

Mais où est passé Paul Pogba ? Considéré comme l’un des meilleurs milieux du monde il y a encore quelques années, le Français semble être frappé par une véritable malédiction, avec des pépins physiques qui le handicapent et qui l’ont empêché de véritablement fêter son retour à la Juventus.

Seulement 35 minutes de jeu cette saison

Cette situation ne laisse personne insensible à Turin, où certains commencent même à s’agacer. Il faut en effet rappeler que Paul Pogba avait refusé de suivre les conseils du staff médical de la Juventus, avec une opération de juillet dernier. Un refus qui n’aurait toujours pas été digéré et sa récente rechute n’a fait que créer plus de tensions autour du plus gros salaire du club... qui ne joue pas.

La Juventus ne souhaite pas le lâcher