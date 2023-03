La malédiction continue pour Pogba, Deschamps est prévenu

Axel Cornic

L’année 2022 a été très compliquée pour Paul Pogba et actuellement, 2023 ne commence pas vraiment de la meilleure des façons. Après avoir enfin joué ses premières minutes fin février, le milieu de terrain de la Juventus a en effet rechuté et est de nouveau à l’infirmerie... et ça pourrait durer un peu de temps.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux au monde, Paul Pogba traverse la pire période de sa carrière. Depuis avril dernier, le milieu a rencontré énormément de problèmes et le changement de club n’a rien fait, puisqu’avec la Juventus cette saison il n’a joué qu’une trentaine de minutes.

« Ça fait huit mois qu’on dit toujours les mêmes choses sur Pogba »

On pensait le pire passé, mais finalement Pogba s’est à nouveau blessé et Massimiliano Allegri a paru extrêmement agacé en conférence de presse. « Ça fait huit mois qu’on dit toujours les mêmes choses sur Pogba » a expliqué le coach de la Juventus, dans des propos rapportés par DAZN . « Quand il sera en forme, il sera à disposition. Je doute qu’il sera disponible dès la fin de la trêve internationale, il lui faudra du temps ».

Au moins 20 jours pour Pogba