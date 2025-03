Greenwood : Le gros coup de pression de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Robert de Zerbi n'a pas sa langue dans sa poche, surtout lorsqu'il s'agit de réprimander ses joueurs. Avant d'aller défier le FC Nantes ce dimanche, le coach de l'OM a lancé une petite pique à Mason Greenwood, muet face à l'AJ Auxerre. Face aux journalistes, le technicien italien a indiqué qu'il attendait mieux de son attaquant.

Mason Greenwood a beau avoir marqué 14 buts en Ligue 1 cette saison, il n’en reste pas moins perfectible. La dernière rencontre à Auxerre (3-0) a mis en lumière ses lacunes, notamment sur le plan défensif et sur son manque d’envie sur certaines actions. En conférence de presse, Roberto de Zerbi n’a pas hésité à rappeler à l’ordre son attaquant.

L'avertissement de De Zerbi

« Il ne doit pas se contenter de ce qu'il réalise actuellement. Il doit toujours chercher à en faire plus. Il a des qualités techniques exceptionnelles, mais aussi des qualités morales, car c'est un garçon intelligent. Il a la chance d'avoir un père très présent, qui l'accompagne de manière constante dans sa vie et dans sa carrière. Il en est conscient. Je parle avec son père presque tous les deux jours, et nous essayons vraiment de le faire progresser pour qu'il atteigne un niveau toujours plus élevé » a confié le coach de l’OM.

« On est exigeant avec les joueurs créatifs »

De son côté, Geoffrey Kondogbia a voulu mettre en valeur l’incroyable apport de Greenwood depuis le début de la saison. « D'abord, je pense que pour être le joueur clé sur une saison complète, il y en a très peu aujourd'hui dans le football. C'est normal de traverser des moments un peu plus difficiles au cours d'une saison, même si honnêtement, je ne pense pas que ce soit son cas. Comme tu l'as dit, on est exigeant avec les joueurs créatifs, ceux qui ont de l'instinct. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui est instinctif et créatif. Naturellement, on a besoin de lui, et le simple fait de parler de lui montre à quel point ses qualités sont importantes pour l'équipe. Je suis convaincu qu'il continuera de nous aider jusqu'à la fin de la saison » a confié le joueur marseillais.