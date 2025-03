OM : 75M€ pour Greenwood, c'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 26M€ l’été dernier, Mason Greenwood réalise une saison plutôt aboutie du côté de l’OM qui semble attirer l’œil de plusieurs grands clubs européens. Des rumeurs ont circulé concernant une hypothétique offre de 75M€ du Barça pour l’ailier anglais. Et cela fait bondir Daniel Riolo.

Banni en Angleterre suite aux accusations de viols et de violences conjugales sur sa compagne, Mason Greenwood s'était relancé à Getafe, et poursuit cette saison à l'OM. De quoi donner des idées à de plus grands clubs européens ? Plusieurs rumeurs ont envoyé l'ailier anglais vers le FC Barcelone. Mais Daniel Riolo refuse d'y croire.

«Jamais de la vie il joue dans le Barça actuel»

« Aucun des trois gros Espagnols ne va le prendre. Une offre du Barça de 75M€ ? Mais jamais de la vie il joue dans le Barça actuel, tu le mets où ? Même sur le banc, il s'assied par terre », promet le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant d'en dire plus au sujet de Mason Greenwood.

«Même sur le banc, il s'assied par terre»

« C'est un joueur qui débarque comme une bombe atomique quand il sort de Manchester United, et après avec tous les déboires, évidemment, cela marque un homme, donc il n'a pas suivi une progression dans le football. Mais après il se barre en Espagne et on perd un peu sa trace. A Manchester United, on en a vu des mecs avec ce statut là », ajoute Daniel Riolo.