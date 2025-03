OM : C’est terminé, Rabiot l’abandonne !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'OM, il a beaucoup été question, ces derniers jours, du dérapage de Pablo Longoria. Après la rencontre face à l'AJ Auxerre, il avait accusé le corps arbitral d'être corrompu. Pour ces accusations, il a écopé de quinze matches de suspension. Mais selon Nabil Djellit, le président marseillais aurait été quelque peu lâché par une partie du vestiaire, notamment par Adrien Rabiot.

Si Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg ont été plutôt mesurés dans leurs propos après la défaite de leur équipe face à l’AJ Auxerre samedi dernier (« On aurait pu et dû mieux faire. Après avec un arbitrage aussi scandaleux sur des décisions » avait confié l’international tricolore), Pablo Longoria a laissé exploser sa colère suite à certaines décisions litigieuses de M. Jérémy Stinat. Pour avoir accusé l’arbitrage français de corruption, le président de l’OM a écopé d’une suspension de quinze matches, ce qui ne devrait pas l’empêcher d’assister aux matches de son équipe depuis les tribunes.

« IRabiot a surtout parlé de ses insuffisances »

Passé devant la commission de discipline de la LFP mercredi, Longoria a été soutenu par son club. Mais selon Nabil Djellit, une partie du vestiaire aurait trouvé sa réaction un poil exagérée. Ce serait le cas d’Adrien Rabiot. « Il y a eu le pic de Longoria à Auxerre, mais ce qui m’a intéressé, c’est aussi la réaction des joueurs. Et je crois qu’eux-mêmes en ont marre de ces histoires d’arbitrage. Højbjerg et Rabiot en ont parlé, et ils ont surtout parlé de leurs insuffisances. Ils ont à peine évoqué l’arbitrage, ils l’ont fait rapidement pour avoir le même son de cloche que le club, mais ce sont des tauliers. Ils ont surtout fait remarquer qu’ils n’avaient pas été à la hauteur sur ce match » a confié le journaliste sur la Chaîne L’Equipe.

« On va passer à autre chose »

Pour Djellit, le sportif devrait néanmoins vite reprendre le dessus. « Pour moi, il y a un basculement avec la sanction de Longoria, mais on va passer à autre chose ensuite. Il y a des personnalités et du caractère dans cette équipe, je pense que les joueurs vont reprendre le pouvoir et que l’OM va terminer deuxième » a-t-il déclaré.