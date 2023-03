Mbappé : Le PSG lui passe un message spécial

Arnaud De Kanel

Auteur d'une entrée en jeu saignante lors de la victoire spectaculaire du PSG face au LOSC, Warren Zaïre-Emery avait été complimenté par Kylian Mbappé. Un hommage qui n'a pas laissé indifférent le jeune homme de 17 ans, très flatté de recevoir un si beau message.

Le PSG s'était fait peur face au LOSC. Le visage affiché par l'équipe de Christophe Galtier était très inquiétant avant que Warren Zaïre-Emery n'entre en jeu et donne un second souffle à ses partenaires. Cela lui avait notamment valu les éloges de Kylian Mbappé.

«Il a de la personnalité»

« Il a de la personnalité. Pour jouer ici, ce qu’on veut nous ici, ce sont des joueurs qui ont de la personnalité. Il a 16 ans, on s’en fiche, il ne joue pas avec son numéro dans le dos. Il vient, il apporte ce qui peut. Et bien sûr qu’il va apprendre. Parfois, il va peut-être faire des erreurs, mais nous on est là pour l’aider, parce qu’on sait qu’il a de la qualité », avait lâché Kylian Mbappé au micro de Prime Video à propos de son jeune coéquipier.

«C’est touchant»