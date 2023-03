PSG : Nouveau coup dur pour Neymar, il reçoit un message

Arnaud De Kanel

Les soucis s'enchainent pour Neymar. Blessé le 19 février dernier face au LOSC, l'attaquant parisien a déclaré forfait jusqu'à la fin de la saison. Il manquera donc les matchs du PSG mais aussi ceux du Brésil. Son absence profite à Rodrygo qui a hérité du numéro 10 avec la Seleçao. Un rêve pour tous les joueurs qu'a réalisé le joueur du Real Madrid qui a envoyé un message de soutien à son compatriote.

Depuis qu'il a rejoint le PSG en 2017, Neymar multiplie les blessures. Opéré de la cheville, il est d'ailleurs forfait pour le reste de la saison. Le Brésil a du composer sans lui face au Maroc et c'est le jeune Rodrygo qui a récupéré le tant convoité numéro 10 porté par Neymar mais également Pelé avant lui. L'attaquant du Real Madrid a eu une pensée pour ses deux illustres ainés.

Choix fort avec Mbappé, un champion du monde interpelle Deschamps https://t.co/ODJZJ1zjcm pic.twitter.com/cvSzNspqiO — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Rodrygo rend hommage à Pelé...

Défait par le Maroc, Rodrygo a tout de même gardé le moral car il a porté le mythique numéro 10. « Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. C’est un nouveau moment, un nouveau départ et beaucoup de travail, mais la nuit dernière a été très spéciale pour moi. Ce fut un honneur de porter ce maillot et d’honorer les plus grands numéros 10 de l’histoire du football. Notre Roi Pelé : votre héritage est éternel » a-t-il écrit sur son compte Instagram .

...et à Neymar !