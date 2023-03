Un joueur du PSG vit un calvaire, une explication tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier au PSG en provenance du FC Valence, Carlos Soler n'est pas au mieux cette saison. Le milieu offensif peine à tirer son épingle du jeu et certains pointent du doigt son niveau de jeu insuffisant. Mais quelques journalistes espagnols, qui suivent sa carrière, évoquent plutôt un manque de confiance.

A la recherche de profils offensifs lors du dernier mercato estival, le PSG avait coché le nom de plusieurs joueurs, avant de s'arrêter, à la toute fin du mois d'août, sur Carlos Soler. Une opération bouclée in extremis. Très attendue à Paris, l'ancienne star du FC Valence avait à cœur de poursuivre sa progression. « J ’ai voulu partir, franchir un cap et aller vers un immense club, l’un des plus grands d’Europe, et me bagarrer pour jouer le plus possible et gagner des titres » avait déclaré Carlos Soler en décembre dernier. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le joueur de 26 ans, qui connaît sa première expérience à l'étranger.

Carlos Soler dans l'ombre des trois géants

Peu utilisé par Christophe Galtier, Carlos Soler reste dans l'ombre du trio offensif composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Avec la blessure du Brésilien, le joueur espagnol pourrait tirer son épingle du jeu dans les prochaines semaines. Mais pour Andres Onrubia, journaliste pour As , Soler doit impérativement retrouver de la confiance.

« Je pense qu’il s’agit plus d’un manque de confiance que d’un manque de talent »