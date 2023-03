Neymar lui a piqué sa petite amie ? Il met les choses au point

Thibault Morlain

Aujourd’hui au PSG, Neymar ne fait toutefois pas toujours parler de lui pour ses performances sur le terrain. En effet, sa vie amoureuse se retrouve également au centre des débats parfois. Il y a quelques années de cela, sa relation avec la mannequin Natalia Barulich avait d’ailleurs engendré certaines tensions avec le chanteur Maluma. Voilà que ce dernier est enfin revenu sur le cas Neymar.

Neymar est plus qu’un joueur de foot et forcément, cela s’accompagne de certains inconvénients. Le moindre fait et geste du numéro 10 du PSG est épié et suscite de nombreuses réactions. Il n’y a ainsi pas que les performances sportives du Brésilien qui font parler. Depuis plusieurs années maintenant, la vie amoureuse de Neymar est un sujet qui fait énormément réagir. L’ancien du FC Barcelone a enchainé les conquêtes et à chaque fois, cela s’est accompagné de nombreuses réactions. Il y a notamment eu sa relation avec la mannequin Natalia Barulich. Une aventure qui s’était alors retrouvée au centre de toutes les attentions et pour cause… En effet, celle qui était alors la petite amie de Neymar venait à peine de se séparer de son ex-fiancé, le chanteur Maluma. Et forcément, cela n’est pas passé inaperçu…

A l’occasion d’un entretien pour Alofoke Radio Show , Maluma est revenu sur le cas Neymar et la relation avec Natalia Barulich. Après avoir ironisé sur le fait que le numéro 10 du PSG lui avait piqué sa fiancée, le chanteur a par la suite expliqué : « J’avais rompu avec elle et puis j’ai vu qu’ils étaient ensemble là-bas. Mais ça n’a pas blessé mon ego ou quoi que ce soit. Quand tu romps avec une femme, quand tu lui donnes ton dernier baiser ou câlin, elle n’est plus ta femme. Au revoir et nous sommes partis ».

