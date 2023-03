Un gros malaise est annoncé avec Messi, le PSG s’agace

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement en Argentine avec sa sélection, Lionel Messi est métamorphosé. Alors qu'il semble trainer son spleen au PSG, le champion du monde a retrouvé sa bonne humeur et son sourire. Correspondant pour L'Equipe en Amérique du Sud, Eric Frosio a noté cette différence d'attitude. Et selon le journaliste, ce n'est pas anodin.

Ces dernières semaines au PSG, Lionel Messi est apparu agacé. Critiqué par une grande partie des supporters en raison de ses prestations et de sa nonchalance sur le terrain, l'international argentin avait le visage fermé. Lors de la dernière rencontre du PSG au Parc des Princes, face à Rennes, Messi n'avait pas pris la peine d'aller saluer les fans parisiens et avait, directement, pris la direction des vestiaires. Quelques jours plus tard, Messi s'envolait pour rejoindre sa sélection. Et là, son visage a changé.

« Il se sent comme à la maison en Argentine »

Souriant, détendu, Messi est un nouvel homme avec sa sélection. « Il se sent comme à la maison en Argentine. On ne l’a jamais vu aussi souriant, détendu. Il s’est déplacé, il est allé au restaurant et ça a provoqué une émeute. Pourtant, il est sorti pour prendre un bain de foule, il avait la banane » a noté Eric Frosio, correspondant pour de nombreux médias en Amérique du Sud. Selon le journaliste, Messi ne serait pas, entièrement, heureux au PSG.

« Il est comme chez lui en Argentine, alors qu’au PSG il est comme au travail »

« C’est peut-être ça qu’il recherchait, se faire adopter. Il a mis du temps, ça a pris beaucoup d’années. Il était considéré Espagnol, Barcelonais, puis il a retourné l’opinion bien comme il faut. Il en profite maintenant, il se prend au jeu. C’est un Messi différent, il est heureux. L’impression qu’il donne c’est qu’il est comme chez lui en Argentine, alors qu’au PSG il est comme au travail. Un travail, qui l’ennuierait un peu. Il ne fait pas toujours les efforts » a déclaré le journaliste à Europe 1.

