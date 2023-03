PSG : Le mercato de Messi s’emballe, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Lionel Messi serait susceptible de plier bagage et de retourner au FC Barcelone qui lui a ouvert ses portes. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi calme les ardeurs de tout le monde.

Comme le10sport.com vous l’a souligné le 18 février dernier, le PSG est en pleines négociations avec Lionel Messi et ses représentants afin d’avoir le fin mot de l’histoire de ce feuilleton. Pour rappel, le contrat de Messi arrivera à expiration à la fin de la saison au Paris Saint-Germain. Mais des doutes ont fait surface ces dernières semaines au sein des deux parties sur les bienfaits d’une continuité du champion du monde argentin la saison prochaine.

Lionel Messi pense à un retour au Barça, Laporta donne son feu vert

La Rac1 a même récemment révélé que Lionel Messi aurait retourné sa veste au point de se laisser convaincre par un éventuel retour au FC Barcelone. Lors d’un récent entretien accordé par Joan Laporta sur YouTube , le président du FC Barcelone a une nouvelle fois savoir que les portes du Barça étaient ouvertes à la légende vivante du club culé. Du côté du PSG, on semble refuser de baisser les bras dans le dossier Messi. Homologue de Joan Laporta, le président du PSG qui n’est autre que Nasser Al-Khelaïfi a clairement donné le ton.

«Nous nous attachons à ce qu'ils continuent»