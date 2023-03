PSG : Ça gronde pour Messi, il veut lui sauver la mise

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, Lionel Messi serait susceptible de plier bagage en quittant le PSG pour… le FC Barcelone ? Le président Joan Laporta valide cette éventualité et aimerait rebâtir une belle relation avec la légende vivante du club culé décriée au PSG.

Entre Lionel Messi et le PSG, le mariage pourrait prendre fin à la prochaine intersaison. Certes, le10sport.com vous affirmait le 18 février dernier que les deux parties discutaient pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais les positions du PSG et du clan Messi ont bien changé depuis, au point où de grosses interrogations sont à noter pour une prolongation.

«Il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes»

D’autant plus qu’en parallèle, le FC Barcelone ne cesse de faire du pied à Lionel Messi. Que ce soit l’entraîneur Xavi Hernandez ou bien les joueurs Ronald Araujo et Sergi Roberto. En attestent ses propos énoncés à l’été 2022, le président Joan Laporta est toujours intéressé par le retour de Messi au Camp Nou. D’ailleurs, Laporta s’est longuement confié sur le dossier Lionel Messi pour la chaîne YouTube The Business and money behind sports. « C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il a été le joueur le plus important de l'histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis. Messi est un joueur du PSG et je dois le respecter. Il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes. Nous verrons bien ».

«Je dois trouver un moyen d'améliorer la relation actuelle de Messi»