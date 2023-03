L’OM s’en débarrasse au mercato, il dévoile les coulisses

Thibault Morlain

Tourné notamment vers la post-formation, l’OM est allé chercher Isaak Touré lors du mercato estival. Le défenseur central a alors quitté Le Havre pour s’installer sur la Canebière à seulement 19 ans. Alors que cela n’a pas été simple en première partie de saison, Touré a été prêté à Auxerre au mois de janvier afin de glaner du temps de jeu et se développer. Une opération évoquée par Christophe Pélissier, l’entraîneur de l’AJA.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a multiplié les recrues afin de renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Le club phocéen est notamment parti piocher du côté de la Ligue 2, en récupérant un certain Isaak Touré en provenance du Havre. A 19 ans et fort d’un physique impressionnant, le défenseur central est présenté comme un joueur avec un énorme potentiel. L’OM a donc tenté le pari en s’offrant les services de Touré qui a ainsi rejoint le club phocéen durant l’été.

Une star lâche un énorme message à l'OM https://t.co/FTTlk2iw5v pic.twitter.com/yeQASucGkC — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

« Il n'a pas pris son départ pour une régression »

Le fait est que la première partie de saison a été compliquée pour Isaak Touré à l’OM. En effet, il a très peu joué avec Igor Tudor et par conséquent, il a été prêté durant le mercato hivernal. Touré a alors pris la direction d’Auxerre, rejoignant l’effectif de Christophe Pélissier. Ce dernier, pour La Provence , en a d’ailleurs dit plus sur les coulisses de l’opération Touré, évoquant ses discussions avec le joueur : « J'avais tenu à discuter avec lui au téléphone avant qu'il vienne, parce que quand le prêt n'est pas voulu par le joueur, il n'est pas réussi. Il n'a pas pris son départ pour une régression mais comme une opportunité de prendre de l'expérience afin de revenir plus fort à l'OM ».

« Il avait besoin d'une transition entre la Ligue 2 et le haut de tableau de Ligue 1 »