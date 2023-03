Messi a tranché, une opération légendaire est lancée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Près de deux ans après son départ, Lionel Messi serait prêt à retourner au FC Barcelone à en croire la presse espagnole. L’Argentin, en fin de contrat avec le PSG, serait en effet nostalgique de sa vie en Catalogne. Désireux de rapatrier son ancienne star, le club culé aurait déjà entamé les premières démarches pour parvenir à ses fins.

Lionel Messi vit peut-être ses derniers instants à Paris. Loin de faire l’unanimité au PSG depuis sa signature à l’été 2021, l’Argentin fait traîner les discussions pour une prolongation, alors que l’écurie parisienne avait entamé les premières démarches il y a plusieurs mois comme indiqué par le10sport.com. Aujourd’hui, la tendance semble être à un départ pour Lionel Messi, désireux de retrouver le FC Barcelone.

Le FC Barcelone aurait lancé l’opération Messi

D’après les informations divulguées par José Álvarez dans le Chiringuito , le FC Barcelone apparaît comme l’option prioritaire de Lionel Messi pour son avenir, l’Argentin semblant disposé à mettre du sien pour retrouver son ancien club. « Si Messi ne revient pas, c'est à cause du Barça », affirme le journaliste, ajoutant que Joan Laporta et les dirigeants blaugrana s’étaient déjà mis au travail : « Le FC Barcelone travaille depuis plus de 10 jours avec des intermédiaires pour le faire revenir. »

Messi attendu par le vestiaire du Barça