Mercato : Un premier gros dossier à régler pour l’OM

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Nuno Tavares ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Prêté à l’Olympique de Marseille, le latéral portugais ne possède pas d’option d’achat, mais du côté d’Arsenal on semble de plus en plus convaincu par une vente. Reste à voir ce que l’OM fera, alors que d’autres pistes sont annoncées dans le viseur de Pablo Longoria.

Tout n’a pas été parfait. A la recherche d’un véritable piston gauche lors du dernier mercato, l’OM a décidé de miser sur Nuno Tavares. Un choix payant, puisque le latéral gauche s’est montré très prolifique cette saison en Ligue 1, avec 6 buts en 24 matchs.

L'OM reçoit un gros message sur le mercato https://t.co/q9IaND72Pk pic.twitter.com/VG5huAyUIV — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Arsenal ne veut plus entendre parler de Tavares

Le jeune portugais pourrait bien s’inscrire dans la durée à l’OM, puisque son club ne voudrait plus entendre parler de lui. D’après les informations de TalkSport , Arsenal souhaiterait vendre Nuno Tavares au cours du prochain mercato et le fait qu’il n’ait pas d’option d’achat pourrait grandement gêner l’OM et lancer des véritables enchères.

L’OM cherche des solutions à gauche

En attendant, à Marseille on se prépare à tout éventualité et on aurait notamment coché le nom d’un ancien pensionnaire de Ligue 1 pour le remplacer. Il s’agirait vraisemblablement de Raphaël Guerreiro, qui dans seulement quelques semaines devrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de son contrat.