Coup de maître de l’OM, voilà le premier gros dossier de l’été

Prêté jusqu'à la fin de la saison par Arsenal, Nuno Tavares se dirige vers la sortie. En grande difficulté depuis plusieurs semaines, le joueur portugais ne devrait pas être conservé et pourrait être remplacé par un joueur d'expérience. En coulisses, les dirigeants de l'OM travailleraient sur la piste Raphaël Guerreiro, actuellement sous contrat avec le Borussia Dortmund.

L'aventure touche à sa fin pour Nuno Tavares. Prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, le latéral gauche ne devrait pas être conservé et retrouvera la Premier League lors de l'été prochain. Un départ, qu'il faudra vite combler. L'OM a déjà débuté ses recherches en coulisses.





Ça chauffe pour ce transfert à 9M€, l'OM est passé à l'action https://t.co/STbDmksgHW pic.twitter.com/l6RuFkRRvF — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

L'OM cherche un latéral gauche d'expérience

Comme l'annonce Team Football, l'OM travaille sur l'arrivée d'un nouveau latéral gauche. Le club marseillais recherche, en priorité, un joueur chevronné, doté d'une sérieuse expérience en Ligue des champions et habitué du championnat français. Et un joueur coche toutes ces cases.

L'OM passe à l'action pour Guerreiro

Selon le média, l'OM se serait arrêté sur Raphaël Guerreiro. Passé par Caen et Lorient, l'international portugais de 29 ans arrive en fin de contrat avec le Borussia Dortmund et serait tenté par un départ. Les discussions auraient débutés entre l’agence Wasserman, qui gère les intérêts de Guerreiro, et Pablo Longoria, président de l'OM. Le premier gros dossier du club marseillais est identifié.