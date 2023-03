Surclassé par Messi, il plaque tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme le successeur de Lionel Messi lorsqu'il sort de La Masia du FC Barcelone, Bojan Krkic n'aura jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. A tel point qu'à 32 ans, et alors qu'il est libre depuis son départ du Vissel Kobe, il a décidé d'annoncer sa retraite internationale.

A la fin des années 2000, alors que Lionel Messi fait les beaux jours du FC Barcelone au cœur d'une génération issue du giron catalan, le club blaugrana pense déjà tenir le successeur de l'Argentin. En effet, Bojan Krkic est alors présenté comme le plus grand espoir de La Masia . Comparé à Lionel Messi, il démarre sa carrière à seulement 17 ans au Barça. Néanmoins, malgré les espoirs placés en lui, Bojan n'aura jamais la carrière qui lui était promise. Ainsi, après avoir connu 9 clubs, sans jamais rencontré le succès, il vient d'annoncer sa retraite à seulement 32 ans alors qu'il était libre depuis son départ du Vissel Kobe.

Bojan, l'éternel nouveau Messi

« À l’âge de 8 ou 9 ans j’ai rejoint ce club, qui est ma famille, et à 32 ans et après de nombreuses expériences je veux annoncer que j’ai terminé cette étape de ma vie. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu. Il faut être honnête et je pense que mon heure est venue. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière », confie-t-il dans l’auditorium du Nou Camp.

Un retraite à 32 ans