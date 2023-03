Mercato - PSG : La seule stratégie possible pour Neymar

Alexandre Higounet

Dans la quadrature du cercle que constitue le dossier Neymar, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027 et qui ne partira certainement pas, le club de la capitale ne dispose pas d’une grande marge de manœuvre. Il n’existe en fait probablement qu’une seule stratégie possible pour sortir de ce piège. Analyse.

Présent dans l’émission l’ After Foot sur RMC mardi soir, Daniel Riolo a analysé en détail les contours du dossier Neymar, affirmant notamment : « Galtier ? Neymar l’a trahi comme il trahit tout le monde. Il y a la fameuse phrase : ‘’Toi, tu crois en moi, je vais tout te rendre cette année. On va tout gagner’’. Neymar a dit ça à Galtier au mois d’août. Neymar lui a fait une sorte de promesse et il a fait la même chose à Campos au Japon. (…) T’as prolongé Neymar. Tout le monde veut le virer, mais à part signer un chèque, ça sera compliqué ».

Messi doit partir pour financer le recrutement

L’analyse de Daniel Riolo comprend à la fois le constat clair que le PSG doit absolument faire autour de Neymar et en même temps, l’exemple typique de ce qu’il ne faut pas faire dans la stratégie à suivre pour le Brésilien. Riolo a raison lorsqu’il explique qu’il n’existera aucune solution pour Neymar sur le mercato. Pour mener sa future campagne de recrutement, le club de la capitale doit intégrer Neymar dans ses plans car il ne partira pas, aucun club ne pouvant ou ne souhaitant approcher son contrat XXL avec le PSG jusqu’en juin 2027. La solution d’une rupture négociée est également impossible, car ingérable financièrement pour le PSG. Pour se dégager une grande marge de manœuvre financière pour son rebâtir son effectif cet été, les dirigeants parisiens n’ont pas d’autre choix que de laisser partir Messi libre, d’autant que l’Argentin est devenu beaucoup trop cher comparativement à son apport sportif.

Le recrutement d’Osimhen participe de cette stratégie

En revanche, l’autre partie de l’analyse de Riolo comprend ce qu’il ne faut pas faire (d’autant qu’elle apparaît trop sévère car Neymar est probablement celui de la MMN dont l’implication défensive et les efforts sur le terrain ont été les plus constants, même s’il n’a pas globalement eu l’apport espéré offensivement), à savoir s’acharner sur le Brésilien sans offrir de perspective. Neymar, le PSG doit intégrer qu’il va l’avoir pour quatre ans, il faut donc absolument travailler à le relancer. Et pour cela, il n’existe qu’une option : installer de l’exigence à son égard sans le mettre au ban, mais en étant en situation de le mettre sur le banc. Si le PSG parvenait à boucler le recrutement d’Osimhen pour l’installer aux côtés de Kylian Mbappe, un deal aisément financé par le départ de Messi, il constituerait un duo offensif cohérent et une équipe pouvant se passer de Neymar, ce qui permettrait de mettre ce dernier sous réelle pression. Pour retrouver un statut de titulaire, le Brésilien n’aurait d’autres options que de retrouver implication et exigence maximale vis-à-vis de lui-même. Le PSG doit courir le risque de mettre Neymar sur le banc pour avoir une chance de le relancer. Recruter un pivot axial de haut niveau aux côtés de Mbappe afin de constituer un duo offensif XXL et cohérent sportivement le permet.