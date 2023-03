Mercato : Une révolution se prépare, l’OM s’en frotte les mains

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Folarin Balogun pourrait voir Arsenal lui montrer la porte de sortie. L’OM suivrait l’attaquant prêté au Stade de Reims et aurait donc un joli coup à jouer au vu de la révolution préparée par les Gunners.

Et si Pablo Longoria bouclait un nouveau coup avec Arsenal comme ce fut le cas à l’été 2021 avec les prêts de Matteo Guendouzi et William Saliba, mais aussi en 2022 avec l’arrivée libre de tout contrat suite à la rupture de son bail avec les Gunners de Sead Kolasinac puis le prêt de Nuno Tavares l’été dernier ? Le président de l’OM en pincerait pour une pépite d’Arsenal qui met le feu en Ligue 1.

Longoria en pince pour Balogun

En effet, prêté par Arsenal au Stade de Reims, Folarin Balogun a inscrit 17 buts cette saison en Ligue 1 et a marqué à deux reprises face à l’OM, lors de la phase aller et retour de la saison. Le président Pablo Longoria serait sur les rangs et pourrait frapper très fort.

Arsenal veut se séparer de Balogun et de Tavares