OM : Ça va gronder avec le prochain transfert ?

Actuellement prêté sans option d’achat par Arsenal, Nuno Tavares vit une période assez compliquée sur le plan personnel à l’OM. Le latéral gauche portugais, malgré quelques performances impressionnantes en début de saison, se retrouve au cœur des critiques. Et les supporters n’ont pas fini de gronder puisque l’OM pourrait le recruter définitivement…

Alors qu’il faisait partie des maillons forts de l’OM en début de saison avec des débuts XXL, Nuno Tavares est petit à petit rentré dans le rang. Pire encore, le latéral gauche portugais est désormais considéré comme l’un des éléments les plus décevants du onze d’Igor Tudor, et reste sur un certain nombre de prestations ratées avec l’OM. Mais de quoi sera fait l’avenir de Tavares, lui qui est actuellement prêté sans option d’achat par Arsenal ?

La date est fixée pour ce transfert de l’OM https://t.co/DNraYgHv3w pic.twitter.com/uTYXudcNty — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Un futur incertain pour Tavares

Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Gunners et alors qu’il n’entre pas dans les plans de Mikel Arteta, Nuno Tavares aura un choix décisif à faire lors du prochain mercato estival. Florent Germain, le journaliste de RMC Sport , a évoqué ce feuilleton au micro de l’After Foot : « Arsenal devrait le vendre. Ils ne vont pas le reprêter. Normalement, il revient à Arsenal en fin de saison. L’OM ne dit pas que c’est définitif et qu’ils vont le laisser partir, mais pour le moment, ça en prend le chemin », explique-t-il.

« L’OM se dit qu’il y a un coup à jouer »