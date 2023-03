Révolte à Paris, le boss du PSG reçoit un gros coup de pression

La rédaction

Déjà intervenu en cours de saison pour apporter son soutien aux joueurs du PSG avant le déplacement à Munich, le Collectif Ultras Paris remet le couvert. Et cette fois, le CUP compte se faire entendre à l’aide d’un communiqué publié sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi est appelé à la barre.

C’est un sentiment de lassitude qui a obligé le Collectif Ultras Paris à publier un communiqué énonçant tous les problèmes qu’il peut y avoir au Paris Saint-Germain. Les différentes éliminations en Coupe de France et en Coupe d’Europe ainsi que les défaites récurrentes en championnat inquiètent. Dans le message laissé sur les réseaux sociaux, le CUP vise principalement les dirigeants du club, en affirmant qu'il voulait continuer à soutenir les joueurs « jusqu’à ce que le 11ème titre de champion de France, qui se veut historique, soit acquis » .

Al-Khelaïfi est attendu par le CUP

Dans ce communiqué, le Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a clairement été interpellé par l’organisation des supporters du PSG, qui veut discuter des problèmes identifiés avec lui : « Nous n’entendons pas attendre l’annuelle annonce de changement de stratégie, sans effet, claironnée par la voie de presse par notre président. Nous demandons pour la énième fois à rencontrer rapidement le Président Nasser Al-Khelaïfi afin de lui exposer de vive voix les nombreux problèmes que nous avons identifiés dans et autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années ».

« Ce système tue notre Parc »

Sur le plan extra-sportif, l’explosion des prix des places au Parc des Princes, depuis l’arrivée de Lionel Messi et plus globalement depuis celle de QSI, pose également problème : « Nous faisons de la refonte du système Ticketplace une priorité absolue ! Ce système tue notre Parc et notre virage, conduit à une hausse sans précédent du prix des billets et prive de Parc des Princes une frange populaire de supporters du Paris Saint-Germain au profit de touristes et autres « VIP ». Cet état de fait dure depuis bien trop longtemps ! » .

Le CUP veut préserver l’histoire du PSG