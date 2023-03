PSG : Scène incroyable, Lionel Messi reçoit une énorme preuve d’amour

La rédaction

Lionel Messi est loin de la crise qui sévit au PSG. En effet, il a disputé son premier match avec la sélection argentine depuis le sacre le 18 décembre dernier en Coupe du monde. L'occasion pour lui de recevoir un accueil digne des plus grandes stars de la planète. Cette dévotion du peuple argentin n'est pas la seule à son égard puisqu'une scène incroyable a eu lieu au Camp Nou, le stade du FC Barcelone.

Lionel Messi et le FC Barcelone, c'est une histoire d'amour qui ne semble pas être encore tout à fait finie. Après la grande émotion lors de sa conférence de presse de départ, de nombreuses rumeurs renvoient l'attaquant du PSG dans le club durant lequel il a porté le maillot de 2004 à 2021.

Le Barça retrouve Piqué...

Le Camp Nou recevait ce dimanche un match de Kings League, le nouveau sport inventé par l'ancien défenseur des Blaugranas, Gerard Piqué. La Kings League est un sport disputé sur un terrain des dimensions du handball avec des règles de tennis, football, water-polo et handball. Véritable carton d'audience en Espagne et sur les réseaux sociaux, l'antre du FC Barcelone a donc accueilli un match et le stade semble être à guichets fermés.

...le stade scande le nom de Messi