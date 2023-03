Messi prépare un sale coup au PSG, la révélation de la presse catalane

Arnaud De Kanel

Alors qu'il passe actuellement du bon temps avec la sélection argentine qui fête la victoire en Coupe du monde, Lionel Messi va rapidement devoir clarifier sa situation avec le PSG. L'Argentin est en fin de contrat à l'issue de la saison et un retour au Barça se fait sentir. Il serait même entré en contact avec des membres du vestiaire catalan.

Sous contrat jusqu'au mois de juin avec le PSG, Lionel Messi n'a pas tranché pour son avenir. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale souhaite le prolonger et se montre même plutôt confiant après avoir sondé l'entourage du septuple Ballon d'Or. Mais finalement, Messi préparerait un coup en douce qui ne devait pas plaire au PSG.

Promotion pour Kylian Mbappé, il dit tout sur la révolution https://t.co/Hl12n0NEwj pic.twitter.com/WqbVhmC4eM — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Messi en discussion avec le vestiaire du Barça...

Selon les informations du média catalan Ara , Lionel Messi serait entré en contacts avec plusieurs poids lourds du vestiaire du FC Barcelone afin de discuter d'un éventuel retour l'été prochain. Mais l'attaquant du PSG ne s'est pas arrêté au vestiaire.

... et Xavi !

Lionel Messi semble bien déterminer à revenir au Barça. En plus d'avoir discuté avec certains joueurs, l'attaquant du PSG aurait également contacté le coach, Xavi, avec qui il entretient d'excellentes relations. Le danger est de plus en plus pressant pour le club de la capitale.