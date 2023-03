Réclamé pour combler Mbappé, il donne sa réponse au PSG

Thomas Bourseau

Une nouvelle fois défait prématurément en Ligue des champions, le PSG aurait tout à gagner à recruter Erling Braut Haaland selon Daniel Riolo. Pour autant, le Norvégien semblerait prêt à discuter d’un nouveau contrat avec Manchester City.

Erling Braut Haaland est sans contestation possible l’un des attaquants les plus en vogues sur le marché des transferts. En atteste sa cote l’année dernière avant qu’il ne choisisse Manchester City plutôt que le Real Madrid, le PSG ou d’autres cadors européens. Avec le nouveau remaniement d’effectif prévu au PSG à l’issue de la saison, Daniel Riolo a réclamé le recrutement d’Haaland au Paris Saint-Germain.

Riolo réclame Haaland au PSG afin de combiner avec Mbappé

Après la nouvelle désillusion européenne du PSG, Erling Braut Haaland serait un attaquant capable d’apporter beaucoup à Kylian Mbappé. « Le PSG, ce n'est pas cohérent sportivement de prolonger Messi. Ça ne rime à rien. Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l’allure ».

City pense à prolonger Haaland, le joueur veut discuter