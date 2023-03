L’OM interpellé, la signature d’une star est réclamée

La rédaction

Lié à l'OM jusqu'en juin prochain, Alexis Sanchez a la possibilité d'étirer son bail d'une saison et de rester à Marseille. Mais avant de prendre sa décision, l'international chilien réclamerait une équipe capable de performer en Ligue 1 et en Ligue des champions. Pour Manuel Amoros, légende du club, l'OM ne doit pas hésiter dans ce dossier.

Arrivé l'été dernier, Alexis Sanchez s'est vite fondu dans la masse. Passé par le FC Barcelone ou encore l'Inter au cours de sa carrière, l'international chilien n'a pas déçu depuis son arrivée. Très apprécié par les supporters, il apporte à l'OM une certaine expérience et une exigence du haut-niveau. Peu avare en conseils, Sanchez n'hésiterait pas à distiller quelques consignes à ses coéquipiers, attentifs. En résumé, l'ailier fait l'unanimité à l'OM et le club souhaite le prolonger. Sous contrat jusqu'en juin prochain, le joueur n'a pas encore répondu favorablement, mais les feux sont au vert. « Le club me fait confiance et s'occupe de moi, et quand on s'occupe de vous, vous n'avez plus qu'à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. La continuité dans le football est la chose la plus difficile. Je vois année après année. J'ai un contrat d'un an à Marseille. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Je suis heureux et content (à Marseille), j'aime les supporters » a-t-il déclaré aux médias chiliens.

« Sanchez ? Je le pensais un peu en fin de carrière »

Mais avant d'apposer sa signature en bas du contrat, Alexis Sanchez souhaiterait obtenir quelques garanties, notamment en matière de recrutement. Pour Manuel Amoros, le club marseillais ne doit pas hésiter à répondre à ses exigences. Et pour cause, l'ailier est l'un des meilleurs à l'OM selon lui. « Les joueurs qui m’impressionnent ? il y a Sanchez, que je pensais un peu en fin de carrière et qui fait une saison remarquable » a déclaré l'ancien joueur au Phocéen.

« Si je souhaite le voir prolonger à l’OM ? Complètement »