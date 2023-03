Coup de pression d'une star, l'OM ne doit pas se louper

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Alexis Sanchez a signé un contrat de deux saisons dont une en option. Indispensable à la pointe de l’attaque marseillaise, l’international chilien a laissé planer le doute concernant son avenir, il souhaite une équipe ambitieuse. Alors en cas de non qualification en Ligue des Champions, Sanchez pourrait aller voir ailleurs…

L’OM a frappé fort avant la trêve internationale. Après son match nul frustrant contre Strasbourg à domicile, le club olympien est allé s’imposer à Reims, une victoire de prestige puisque les Rémois ne s’étaient pas inclinés depuis 17 matchs en Ligue 1, soit depuis l’arrivée de Will Still. L’OM est donc bien parti pour disputer la Ligue des Champions une nouvelle fois. Une aubaine pour l’avenir d’Alexis Sanchez, l’un des joueurs les plus importants de cet OM version Igor Tudor.

«Mon avenir dépend de tout cela»

« J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres ! Toute ma carrière j’ai gagné, donc ça dépend de l’ambition qu’on aura, à quelle place on va terminer pour accrocher la Ligue des champions. Mon avenir dépend de tout cela », expliquait l’attaquant de l’OM en conférence de presse après la défaite en Coupe de France contre Annecy.

L’OM doit absolument se qualifier en C1

Raison de plus pour que l’OM dispute la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec la pression de l’AS Monaco et du RC Lens, le club olympien n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise. Si Marseille venait à finir quatrième et louper la qualification en C1, Alexis Sanchez pourrait décider d’aller voir ailleurs, surtout qu’il est toujours courtisé avec insistance par Galatasaray. Il reste 10 matchs à l’OM pour conserver cette 2ème place !