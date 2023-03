Il est réclamé au PSG, Zidane peut tout gâcher

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si le PSG ne devrait pas changer d’entraîneur cet été, José Mourinho est cité dans le viseur du club de la capitale. Mais le technicien portugais est également une option pour la fédération brésilienne, toujours en quête d’un sélectionneur. Un poste pour lequel Zinédine Zidane a aussi été approché…

Cet été, le PSG se prépare à un gros ménage. Néanmoins, selon nos informations, Christophe Galtier et Luis Campos ne devraient pas quitter le club de la capitale lors du prochain mercato estival. Ce qui n’empêche pas certains chroniqueurs de rêver, notamment Jérome Rothen. L’ancien joueur du PSG aimerait bien voir José Mourinho entraîner le club de la capitale dès la saison prochaine.

Rothen réclame José Mourinho au PSG

« Ce que j'aime chez José Mourinho, c'est que c'est un put*** de passionné de football. Désolé de le dire comme cela parce que ça manque (au PSG, ndlr). C'est un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné et qui a beaucoup de vécu. Il sera respecté par tous les joueurs du vestiaire. (…) Moi il me fait grimper aux rideaux ce mec-là. Il me fait grimper aux rideaux. Je suis persuadé qu'il arrivera à faire bouger ce club et à lui donner une bonne direction », avait lancé Jérome Rothen sur les antennes de RMC .

Le Brésil pense aussi à lui