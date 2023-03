Mercato - Zidane : Ça part dans tous les sens pour le PSG

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, Christophe Galtier pourrait être menacé par un départ du PSG. Le Qatar aurait toujours un grand rêve pour lui succéder : Zinédine Zidane. Toutefois, le technicien français est également annoncé vers un retour au Real Madrid récemment. Cependant, le club madrilène pourrait être tenté par Julian Nagelsmann pour remplacer Carlo Ancelotti. Mais le profil de l'Allemand risque de ne pas plaire à tout le monde.

D’ici la fin de saison, tout pourrait changer pour Christophe Galtier. Détenant encore la confiance de ses dirigeants, comme Le10Sport peut le confirmer, l’entraîneur parisien pourrait cependant être poussé vers la sortie cet été si ses résultats ne s’améliorent pas. Le Qatar aurait d’ailleurs toujours un rêve pour le remplacer : Zinédine Zidane. Snobé par l’Équipe de France, le technicien français va devoir retrouver du service en club. Il pourrait ainsi se laisser tenter par une aventure dans la capitale.

Nagelsmann au PSG après le Bayern ?

Mais il ne serait pas le seul nom envisagé. En effet, The Athletic rapporte que le PSG pourrait être une option pour Julian Nagelsmann, fraîchement licencié du Bayern Munich. L’Allemand pourrait apporter sa rigueur et son sérieux dans le vestiaire parisien, notamment afin de transformer Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi en un trio redoutable. Toutefois, l’entraîneur de 35 ans serait également dans le viseur du Real Madrid. Il pourrait apporter un peu de fraîcheur chez les Merengue et chambouler les habitudes tactiques madrilènes. En acceptant le poste à la Casa Blanca , Julian Nagelsmann pourrait se rapprocher de son rêve de signer Zinédine Zidane.

Le Real Madrid peut recaler Nagelsmann