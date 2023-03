Recalé par l'OM, il se lâche sur son mercato

Hugo Chirossel

Un an et demi après son arrivée, les Tigres de Monterrey ont décidé de rompre le contrat de Florian Thauvin au mois de janvier dernier. Des rumeurs avaient alors évoqué un possible retour à l’OM, qu’il a quitté en juin 2021. Il a finalement rejoint la Serie A et l’Udinese, un choix sur lequel il est revenu récemment.

Après avoir quitté l’OM en juin 2021, Florian Thauvin a fait le choix de rejoindre les Tigres de Monterrey, où il a retrouvé un certain André-Pierre Gignac. Une expérience qui n’aura durée qu’un an et demi, le club mexicain ayant rompu son contrat en janvier dernier.

Un retour à l'OM, pas une option pour Thauvin

Certaines rumeurs indiquaient alors que Florian Thauvin pouvait faire son grand retour à l’OM. Cependant, selon la Gazzetta dello Sport , revenir dans la cité phocéenne n’aurait jamais été une option pour le champion du monde 2018. Dans un entretien accordé à l’agence EFE , Florian Thauvin a d’ailleurs expliqué les raisons de son arrivée à l’Udinese.

«Je cherchais un projet où j'aurais du temps de jeu»