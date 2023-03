Une figure de l’OM s’en va, elle n’a aucun regret

Hugo Chirossel

Après huit saisons et plus de 200 matchs joués sous les couleurs de l’OM, Florian Thauvin a quitté le club libre en juin 2021. Le champion du monde 2018 a évolué pendant un an et demi aux Tigres de Monterrey, avant de faire son retour en Europe cet hiver, à l’Udinese. Si l’histoire s’est mal terminée avec le club mexicain, le joueur âgé de 30 ans n’a pas de regret.

Joueur majeur de l’OM pendant de nombreuses saisons, Florian Thauvin a quitté le club il y a près de deux ans. Libre de tout contrat à ce moment-là, le joueur aujourd’hui âgé de 30 ans a fait le choix de traverser l’Atlantique pour retrouver son ancien coéquipier André-Pierre Gignac chez les Tigres de Monterrey.

Contrat rompu avec les Tigres

Une expérience qui n’est pas très bien déroulée, surtout sur la fin. Les Tigres de Monterrey ont décidé de rompre le contrat de Florian Thauvin au mois de janvier dernier, ce qui a entraîné son retour en Europe, à l’Udinese.

«Je ne regrette pas cette belle expérience»