Axel Cornic

Voilà plus de dix ans que Marco Verratti est au Paris Saint-Germain, mais la fin semble proche. Le milieu de terrain est très critiqué en ce moment et même si son contrat se termine en juin 2066 et qu’il a de nombreux soutien au sein du club, un départ pourrait bien se dessiner pour l’international italien... qui pourrait enfin jouer pour la première fois de sa carrière en Serie A.

Comme après chaque échec en Ligue des Champions, le PSG souhaite tout changer. Personne n’est à l’abri, des joueurs à l’entraineur, avec Luis Campos qui reste tout de même intouchable comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

La fin d’une histoire ?

De nombreux noms sont annoncés sur le départ et c’est notamment le cas de Marco Verratti. Véritable symbole du PSG version QSI, le milieu de terrain est extrêmement critiqué depuis le début de l’année et encore plus après l’élimination en Ligue des Champions. Après onze années passées à Paris, le temps semble arrivé par l’Italien de changer de club.

Verratti pourrait enfin jouer la Serie A