PSG : Chouchou du Qatar, son avenir est menacé

Axel Cornic

Véritable symbole du projet QSI, Marco Verratti est extrêmement critiqué en ce moment. Le milieu de terrain est en effet pointé du doigt comme l’un des principaux coupables de la nouvelle désillusion en Ligue des Champions et un départ est même réclamé par certains, avec l’Italien qui pourrait connaitre seulement le troisième club de sa carrière professionnelle.

L’énième échec en Ligue des Champions pourrait faire bouger les choses au PSG. Un changement en profondeur est réclamé et personne ne semble être à l’abri, sauf bien sur Kylian Mbappé, qui avec sa prolongation de mai dernier est devenu le gros pilier du club.

Mourinho passe commande, le PSG ne va pas aimer https://t.co/UeWPz7Ljlv pic.twitter.com/9pHqYjMJUW — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

La fin pour Marco Verratti ?

Même les joueurs les plus emblématiques pourraient être poussés vers la sortie et c’est le cas de Marco Verratti, qui a rejoint le PSG en 2012. L’international italien est très critiqué, encore plus depuis la double défaite face au Bayern Munich et pourrait donc être remercié pour essayer d’entamer un nouveau cycle.

Soutenu en interne, mais...

Calciomercato.it confirme ce scénario, en précisant tout de même que Verratti possède toujours des gros soutiens au sein du PSG. C’est notamment le cas du président Nasser Al-Khelaïfi, qui pourrait donc influencer l’avenir du milieu de terrain de 30 ans, dont l’actuel contrat court jusqu’en juin 2026.