C’est annoncé, le PSG fonce sur Zidane

Axel Cornic

L’énième désillusion en Ligue des Champions a laissé des traces au paris Saint-Germain et si aucune décision forte n’a été prise pour le moment, cela ne devrait tarder. Personne n’est à l’abri, mais comme souvent c’est l’entraineur qui est le premier coupable et Christophe Galtier se retrouve donc sur la sellette... et son successeur semble déjà connu.

Après Mauricio Pochettino, le PSG a décidé d’entamer un tout nouveau projet avec Christophe Galtier et Luis Campos. Tout ne va pas comme prévu toutefois, puisque le club parisien réalise un début d’année 2023 catastrophique, avec notamment une élimination en Ligue des Champions qui pourrait bien tout remettre en question.

Le PSG cherche un nouvel entraineur

Les jours de Galtier semblent être comptés, puisque le PSG planifierait déjà un nouveau départ... avec un tout nouvel entraineur. Plusieurs noms ont été évoqués, de José Mourinho à Thomas Tuchel, mais selon nos informations aucun contact n’a encore eu lieu pour le moment. L'Allemand a d'ailleurs retrouvé un club tout récemment, avec le Bayern Munich.

Zidane, cette fois c’est la bonne

Car le grand favori reste Zinédine Zidane ! L’ancien du Real Madrid a toujours été l’une des obsessions du PSG et après l’échec de l’été dernier, que nous vous avons raconté sur le10sport.com, une nouvelle chance pourrait se présenter. Zidane chercherait en effet un club et avec les portes de l’équipe de France qui se sont refermées, la piste parisienne pourrait être une réelle option.

Un premier contact entre les deux parties ?