L'OM reçoit un gros message sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Enzo Le Fée a de fortes chances de quitter Lorient cet été. Son nom a d'ailleurs circulé du côté de l'OM ces derniers mois. Il faut dire qu'il réalise une très belle saison avec les Merlus et s'impose comme l'une des révélations de Ligue 1. Le milieu de terrain se dit même prêt pour une nouvelle étape dans sa carrière.

Depuis le début de saison, Enzo Le Fée confirme tous les espoirs placés en lui. Régulier, le milieu de terrain brille dans l'entrejeu du FC Lorient, surprise de la saison en Ligue 1. Par conséquent, plus clubs devraient se manifester pour le joueur dont le contrat s'achève en juin 2024. L'OM a été cité parmi les prétendants. Mais comme révélé par le10sport.com, la concurrence de l'OGC Nice et des clubs allemands s'annonce rude. Quoi qu'il en soit, Enzo Le Fée est prêt à un transfert.

Mercato : Une révolution se prépare, l’OM s’en frotte les mains https://t.co/02DmZn0CYK pic.twitter.com/zuK6qV3xoe — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Le Fée ouvre la porte à un départ

« Oui, clairement. Je n'ai jamais voulu quitter le FCL par la petite porte. On réalise une très belle saison et je sais que ces derniers mois sont très importants aussi si je veux aller dans un gros club. Comme j'ai un profil tourné vers le collectif, je sais que si je suis bon, mon équipe le sera aussi. Je veux vraiment franchir un cap et j'essaie de tout mettre en œuvre pour être préparé si ça arrive », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

«J'aime les défis»