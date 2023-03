Cristiano Ronaldo fait son mercato, Mourinho peut tout détruire

Axel Cornic

Parti en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo aimerait bien retrouver certains de ses anciens coéquipiers. Mais ça ne sourit pas vraiment au Portugais, puisqu’après Keylor Navas qui a quitté le Paris Saint-Germain pour rallier l’Angleterre, c’est une autre piste qui pourrait passer sous le nez d’Al Nassr dans les prochaines semaines.

Après avoir martyrisé toutes les défenses d’Europe, Cristiano Ronaldo a décidé de se lancer un nouveau défi en Arabie Saoudite. Avec un contrat en or à Al Nassr, il a ouvert un autre chapitre de son incroyable carrière, même si les choses ne se passent pas vraiment au mieux.

Cristiano Ronaldo fait le mercato d’Al Nassr

Son équipe est effectivement deuxième du championnat saoudien, même si l’attaquant de 38 ans a marqué pour le moment 9 buts en 8 rencontres. Cristiano Ronaldo souhaiterait notamment élever le niveau de l’effectif d’Al Nassr et plusieurs sources parlent d’un rôle important dans le recrutement à venir.

Cuadrado pourrait le snober pour filer à la Roma