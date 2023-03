Cristiano Ronaldo prend une énorme décision, les stars du PSG vont le suivre

Arnaud De Kanel

En toute fin d'année 2022 et après un début de saison chaotique avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s'engageait avec le club saoudien d'Al-Nassr. Depuis qu'il a signé, les autres clubs du championnat tentent d'accueillir les superstars sur le déclin. Après CR7, Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar pourraient débarquer dans le golfe.

Cristiano Ronaldo donne une vitrine inattendue à la Saudi Pro League. A l'instar de son club, Al-Nassr, d'autres équipes du championnat saoudien se mettent à rêver de recruter les gloires du ballon rond qui ont fait leur temps en Europe et qui cherchent une pré-retraite bien au chaud. Les clubs saoudiens ont les moyens et peuvent se permettre d'offrir des salaires démesurés. Assez pour séduire les 3 stars du PSG ?

Ramos de retour avec CR7 ?

Selon les informations de MARCA , le club d'Al-Nassr aurait entamé les négociations avec Sergio Ramos en vue d'une signature cet été. L'ancien défenseur du Real Madrid sera libre de tout contrat. Mais comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG cherche à le prolonger. Al-Nassr aimerait bien réunir les deux anciennes gloires du Real Madrid et se serait également pencher sur Luka Modric. De quoi donner des idées aux autres clubs.

Messi et Neymar en Arabie saoudite ?