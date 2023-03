Le calvaire continue pour Cristiano Ronaldo

La rédaction

Désormais bien installé en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo n’a pas terminé son histoire avec la sélection portugaise. Malgré une Coupe du monde au Qatar décevante sur le plan personnel, le quintuple Ballon d’Or a tout de même été convoqué par le nouveau sélectionneur Roberto Martinez. Mais en interne, Ronaldo n’aurait plus beaucoup de soutien…

Cristiano Ronaldo est toujours là. Âgé de 38 ans, le recordman de sélections (196) et de buts (118) avec le Portugal, a été sélectionné dans le groupe de Roberto Martinez, pour les matchs face au Liechtenstein ce jeudi soir et face au Luxembourg dimanche. Le quintuple Ballon d’Or évolue désormais à Al-Nassr en Arabie Saoudite, et touche pas moins de 200 M€ par an. Si cette décision de quitter les pelouses européennes pour rallier le continent asiatique a fait débat, cela a néanmoins permis au Portugais de tourner la page, après une année 2022 très compliquée à tous les niveaux pour lui.

Cristiano Ronaldo esseulé avec le Portugal

Cependant, nul doute que la convocation de Cristiano Ronaldo avec le Portugal n’a pas été au goût de tous. L’ancienne gloire du Real Madrid a perdu beaucoup de soutiens au sein de la sélection révèle le journal l’Équipe . Ce dernier paie notamment des sauts d’humeur lors du dernier mondial Qatari, lui qui n’avait pas été titulaire lors des huitièmes, ainsi que lors des quarts de finale.

Plusieurs cadres de la sélection ne pourront plus aider Cristiano Ronaldo