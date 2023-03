Cristiano Ronaldo vit une tragédie, le discours poignant de sa compagne

Pierrick Levallet

Il y a presque un an, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont vécu un événement tragique avec la perte de l'un de leurs deux enfants pendant l'accouchement de cette dernière. La tragédie a marqué la famille, et la compagne du Portugais a accepté de raconter les coulisses de tout cela.

En avril 2022, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez annonçaient une terrible nouvelle. Le couple révélait la perte d’un de leurs deux enfants pendant l’accouchement de cette dernière. Un drame qui a beaucoup touché l’attaquant à l’époque, que Georgina Rodriguez a accepté de raconter dans son documentaire Netflix Soy Georgina 2 qui sortira le 24 mars prochain.

«Un morceau de mon cœur s'est envolé»

« Chaque fois que j'allais chez le gynécologue la nuit, je faisais des cauchemars parce que je me demandais comment ils allaient se positionner, comment l'accouchement allait se dérouler, si ce serait une césarienne... À chaque échographie, j'avais très peur, j'étais très tendue, parce que j'avais déjà fait trois fausses couches et j'arrivais à la maison brisée » a d’abord expliqué la compagne de Cristiano Ronaldo. « Ils sont nés le lundi de Pâques, le moment le plus attendu arrive et votre cœur s'arrête. Bella est née forte et en bonne santé, mais un morceau de mon cœur s'est envolé » a-t-elle ajoutée par la suite.

«Cris leur a dit qu'Ángel était au ciel»