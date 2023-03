Une star a fixé de grandes conditions à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Alexis Sanchez ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait alors qu'il dispose d'une option pour une saison supplémentaire. Néanmoins, l'international chilien aurait les idées claires concernant ses exigences envers l'OM. L'ancien attaquant d'Arsenal souhaiterait ainsi que le club phocéen lui présente un projet ambitieux.

Arrivé libre l'été dernier après avoir résilié son contrat à l'Inter Milan, Alexis Sanchez tient son rang cette saison à l'OM. Néanmoins, son avenir reste incertain puisque son contrat s'achève en juin prochain et qu'il n'a pas encore prolongé. Florent Germain a évoqué ce dossier et révélant les exigences du Chilien.



«Financièrement, il n’y aura pas de vraie négo»

« Il a signé un an, mais une deuxième année a été négociée et le deal c’est on se voit en fin de saison pour voir si on fait cette deuxième année ou pas. Financièrement, il n’y aura pas de vraie négo. Il gardera le même salaire à quelques dizaines de milliers d’euros près. Il est à 3M nets par an, un peu plus », assure le correspondant à Marseille de RMC au micro de l' After Foot avant de détailler les exigences d'Alexis Sanchez pour rester à l'OM la saison prochaine.

«La question est plus sportive»