C’est annoncé, un transfert se confirme au PSG

Axel Cornic

Le dernier mercato estival du Paris Saint-Germain est très critiqué, avec Luis Campos qui n’a pas visiblement pas réussi à véritablement lancer son projet. Certaines recrues sont ainsi déjà annoncées sur le départ et c’est notamment le cas de Renato Sanches, qui n'a pas convaincu depuis son arrivée en provenance du LOSC.

C’est un nouveau grand ménage qui est annoncé au PSG, après l’énième échec en Ligue des Champions. Si certains semblent intouchables, ce n’est pas le cas de tout le monde et on connait déjà le nom des principaux candidats au départ à quelques mois du mercato estival.

Zidane : Le PSG prépare un coup en secret https://t.co/cau1YyYly5 pic.twitter.com/tGRWiCm2o7 — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Trois transferts déjà annoncés

Tout récemment, plusieurs sources ont évoqué la volonté du PSG de se séparer en priorité de trois joueurs avec Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes et Renato Sanches. Les deux premiers sont prêtés en Italie à l’AS Roma et à la Juventus, tandis que le dernier est arrivé au PSG l’été dernier, mais n’a pas réalisé de grandes prestations.

Direction l’Angleterre pour Sanches ?