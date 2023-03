«Il fallait qu’il parte» : L’OM profite d’une grosse ouverture au mercato

Thibault Morlain

L’été dernier, l’OM a accueilli de nombreuses nouvelles recrues lors du mercato. Pablo Longoria est notamment parti piocher du côté de la Ligue 2 en s’offrant les services d’Isaak Touré en provenance du Havre. A 19 ans, le défenseur central a quitté la Normandie et Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC est revenu sur ce départ.

Aujourd’hui prêté à Auxerre, Isaak Touré est bien sous contrat avec l’OM, un club qu’il a rejoint lors du dernier mercato estival. Prometteur et révélé avec Le Havre, le défenseur central a ainsi tapé dans l’oeil du club phocéen. Pablo Longoria a ainsi raflé la mise avec Touré, dont le départ était visiblement acté du côté du Havre.

La grosse mise en garde sur la vente de l’OM https://t.co/SWHNwqDGez pic.twitter.com/0Jv5JzXn4b — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

« Des départs qui sont liés à une situation d’urgence »

Directeur sportif du HAC, Mathieu Bodmer est revenu sur ce départ d’Isaak Touré. A l’occasion d’un entretien accordé à Footmercato , il a alors révélé : « Des regrets pour les départs de Touré, Kumbedi et Ba ? non parce que ce sont des départs qui sont liés à une situation d’urgence. Pour les trois joueurs évoqués, il restait un an de contrat, on n’a pas trouvé de terrain d’entente sur les prolongations pour différentes raisons mais voilà il fallait que le club retrouve une certaine stabilité financière ».

« C’était un beau projet »