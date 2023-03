«C’est un grand attaquant» : Le PSG prépare du lourd sur le mercato

Hugo Chirossel

Nouvelle sensation du football brésilien, Vitor Roque devrait bientôt quitter l’Athletico Paranaense, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027, pour rejoindre l’Europe. Dans cette optique, l’attaquant âgé 18 ans serait sur les tablettes du PSG, même s’il est annoncé proche du FC Barcelone. Sélectionneur intérimaire de la Seleção, Ramon Menezes a été dithyrambique envers son joueur.

Après Endrick, qui s’est engagé avec le Real Madrid, Vitor Roque risque à son tour d’animer le marché des transferts. L’attaquant de l’Athletico Paranaense est une des nouvelles sensations du football brésilien et a d’ailleurs été convoqué pour la première fois avec la Seleção lors de cette trêve internationale. Le PSG ferait partie des clubs intéressés par le joueur âgé de 18 ans, même si c’est le FC Barcelone qui semble tenir la corde dans ce dossier.

Il annonce sa signature au PSG, déjà une première inquiétude ? https://t.co/xRu5d6G420 pic.twitter.com/hJF7z2X3pZ — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

« Je n'ai pas de club de prédilection »

« J'essaie de ne pas me focaliser sur ce qui se passe en dehors du terrain. Je n'ai pas de club de prédilection, donc je m'en tiens là. Je pense que le présent avec Paranaense est plus important pour moi en ce moment », avait récemment confié Vitor Roque sur son avenir. Avant d’affronter le Maroc en match amical, Ramon Menezes, sélectionneur intérimaire du Brésil, a fait l’éloge de son joueur.

« C'est un grand attaquant promis à un bel avenir »