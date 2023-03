Un crack affole le mercato, le PSG peut se mettre à rêver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grand espoir du football brésilien, Vitor Roque est suivi par de nombreux clubs européens dont le PSG. Néanmoins, dans ce dossier, le FC Barcelone semble avoir une longueur d'avance. Mais les exigences de l'Atlético Paranaense pourraient bien refroidir le club blaugrana. Une aubaine pour les Parisiens ?

Alors que le Real Madrid a déjà acté le transfert d'Endrick pour 2024, l'autre pépite brésilienne du moment continue d'affoler le mercato. En effet, Vitor Roque (18 ans) vient d'être convoqué pour la première fois avec la sélection brésilienne, ce qui ne risque pas de faire baisser sa cote sur le marché. Une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone qui pourrait laisser le champ libre au PSG.

L'Atlético Paranaense réclame 50M€ pour Vitor Roque

Et pour cause, selon les informations de AS , l'Atlético Paranaense réclamerait 50M€ pour 85% des droits du jeune attaquant brésilien. Une somme très importante pour les finances du Barça qui sont dans le rouge, à l'inverse de celle du club brésilien qui semblent très saines.

Un transfert surprise encore possible ?

Par conséquent, l'Atlético Paranaense se sent en position de force dans les négociations, au point d'ouvrir la porte à un prix plus bas, tout en conservant un plus gros pourcentage à la revente. Cela permettrait au club brésilien de vendre Vitor Roque à un club intermédiaire en Europe qui lui servirait de tremplin avant un autre transfert plus important dans un club majeur. Et l'Atlético Paranaense récupérerait alors une part de ce transfert. Reste désormais à savoir si le PSG en profitera.