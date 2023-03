PSG : Le Qatar rêve d’un retour surprise, un grand nom va tout gâcher

Pierrick Levallet

En fin de saison, le PSG pourrait encore changer d'entraîneur. Plusieurs noms seraient envisagés pour succéder à Christophe Galtier, dont celui de Thiago Motta. L'entraîneur de Bologne plairait à Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, un autre club de Serie A aurait des vues sur l'ancien joueur du PSG. Et quelqu'un pourrait gâcher les plans du Qatar.

S’il n’est pas encore sur le sellette, comme Le10Sport.com peut le confirmer, Christophe Galtier pourrait néanmoins voir sa situation changer radicalement au PSG d’ici la fin de la saison. La direction parisienne pourrait le pousser vers la sortie cet été si les résultats ne s’améliorent pas d’ici là. Dans cette mesure, les dirigeants du PSG songeraient déjà à son successeur.

Nasser Al-Khelaïfi apprécie Thiago Motta

Plusieurs noms seraient envisagés : Zinédine Zidane, José Mourinho, Antonio Conte, et également Thiago Motta. Ancien joueur du PSG et ex-entraîneur des U19 dans la capitale, l’Italien officie désormais à Bologne et plairait à Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, un club de Serie A pourrait tout gâcher.

L’AS Roma le suit attentivement