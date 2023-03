PSG : Les deux prochaines recrues déjà connues ?

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts ouvrira ses portes le 10 juin prochain en France, le PSG s’active déjà pour se renforcer. Dans cette optique, Milan Skriniar, convoité depuis plusieurs mois, devrait finir par rejoindre le club de la capitale une fois son contrat avec l’Inter Milan terminé. Les Parisiens pourraient également voir un deuxième joueur libre les rejoindre, en la personne d’Adrien Rabiot.

Après la nouvelle désillusion en Ligue des champions et l’élimination dès les huitièmes de finale face au Bayern Munich, le mercato estival du PSG risque d’être animé. Les dirigeants parisiens ont déjà commencé à s’activer et une piste évoquée depuis plusieurs mois devrait finir par porter ses fruits. En effet, après avoir tout essayé pour le recruter l’été dernier, Milan Skriniar devrait bel et bien par s’engager avec le club de la capitale.

Mbappé : Nouvelle bombe sur son mercato agité au PSG https://t.co/kxiR6OBjOn pic.twitter.com/vgdFwTOJHP — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Plus de doutes sur l’arrivée de Skriniar

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, le défenseur slovaque n’a pas prolongé avec l’Inter Milan et est attendu au PSG. S’il pouvait encore exister quelques doutes dans ce dossier, les dernières informations de la Gazzetta dello Sport viennent un peu plus confirmer la tendance. Alors que Milan Skriniar est actuellement blessé au dos, le quotidien italien indique qu’il est allé passer des examens au CERS (Centre Européen de Rééducation du Sportif). Un centre qui a lien fort avec le PSG, un médecin du club a d’ailleurs accompagné le jouer âgé de 28 ans. Ce qui prouve qu’il a suivi les recommandations médicales du club de la capitale et qu’il devrait, sauf retournement de situation, être la première recrue estivale des Parisiens.

Rabiot, deuxième recrue estivale du PSG ?