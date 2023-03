Mercato : Grosse révolution à l’OM, il valide totalement

Arnaud De Kanel

Recruté en urgence suite au départ surprise de Jorge Sampaoli, Igor Tudor n'a pas été gâté pour son arrivée. Pris en grippe par les supporters, le Croate a su inverser la tendance et s'affirmer comme le patron de cet OM, solide dauphin du PSG. Jérôme Alonzo salue la méthode Tudor.

Mécontent du début de mercato marseillais, Jorge Sampaoli décidait de quitter l'OM alors que la fin de saison lui avait plutôt bien réussi. Comme ne manque jamais de le souligner Pablo Longoria, « personne n'est irremplaçable » dans son OM. Le président avait déjà prévu son coup et avait fait d'Igor Tudor son remplaçant. Chahuté par les supporters à ses débuts, le Croate a mis tout le monde d'accord en réalisant une première partie de saison historique sur le plan comptable. Jérôme Alonzo s'est montré dithyrambique à son sujet.

«C'est trop facile de taper sur lui»

Invité à s'exprimer sur le coaching d'Igor Tudor dans les colonnes de La Provence , Jérôme Alonzo a salué les choix de l'entraineur de l'OM. « Il est souvent très bon en cours de match. On ne compte plus les débuts de deuxième mi-temps où l'équipe est transfigurée, pas plus tard que dimanche face à Strasbourg d'ailleurs, après un premier acte sincèrement dégueulasse. Tudor agit beaucoup et je ne reprocherai jamais à un coach d'être proactif sur son banc de touche. Un coach, c'est comme un joueur, même pire puisque ses décisions ont un impact direct sur le collectif. Parfois c'est bien, parfois il se trompe. Dimanche (face à Strasbourg, 2-2) c'est vrai que ce n'est pas son meilleur match. Mais tu ne peux pas lui en vouloir. Pour moi, un coach a le droit à l'erreur. C'est trop facile de taper sur lui », souligne l'ancien portier du PSG, avant de poursuivre.

«Ce gars est omniprésent»